Anthony Edwards'ın, Minnesota Timberwolves'un bu yaz kadroyu yeniden şekillendirmek amacıyla gerçekleştirdiği hamlelerden memnun olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bana söylenene göre Ant, Wolves'un geçirdiği yaz döneminden oldukça memnun. LaMelo'yu almalarından ve Kuminga hamlesini gerçekleştirmelerinden memnun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz normal sezonu 49 galibiyet ve 33 mağlubiyetle tamamlayan Timberwolves, Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'e 4-2 elendikten sonra kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Minnesota yönetimi, LaMelo Ball ve Jonathan Kuminga'yı kadroya katmak için önemli kaynaklar kullanırken, Ayo Dosunmu'yu da takımda tuttu.
Ball, dört takımın yer aldığı büyük bir takas sonucunda Timberwolves'a katıldı. Minnesota bu anlaşmada Naz Reid'i, 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkını, üç birinci tur draft hakkı değişim hakkını ve üç ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a gönderdi.
Timberwolves, geniş kapsamlı takasın bir parçası olarak Josh Green'i de Hornets'tan aldı. Ancak Green daha sonra Utah Jazz'e gönderildi.
Minnesota'nın eski All-Star Ball'u kadrosuna katmadan önce yaklaşık iki yıl boyunca oyuncunun peşinde olduğu bildirildi.
Ball'un gelişi, geçtiğimiz sezon 61 karşılaşmada 28,8 sayı, 5,0 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayan Edwards'ın yanına yüksek hacimde top kullanabilen bir oyun kurucu ekledi.
Edwards, 2025-26 normal sezonunda saha içinden yüzde 48,9, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,9 isabet oranıyla oynadı. Maç başına 3,4 üçlük kaydeden yıldız oyuncu, Yılın En Kritik Oyuncusu ödülü oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve All-Star seçildi.
Wolves, Jonathan Kuminga'yı da vergi mükellefi orta seviye istisnasını kullanarak 12,4 milyon dolar değerinde iki yıllık kontratla kadrosuna kattı. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunması, Minnesota'ya rotasyonuna ekleyebileceği bir başka genç forvet kazandırdı.
Kuminga; Rudy Gobert ve Jaden McDaniels'ın da bulunduğu ön alan rotasyonuna katıldı.
Gobert geçtiğimiz sezon çıktığı 76 maçta 10,9 sayı, 11,5 ribaund ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı. Fransız uzun, Yılın Savunma Beşi'ne seçilirken Yılın Savunmacısı oylamasını da dördüncü sırada tamamladı.
McDaniels ise 73 karşılaşmada yüzde 51,5 saha içi ve yüzde 41,2 üç sayı isabetiyle 14,8 sayı ortalaması tutturdu.
Minnesota'ya katıldıktan sonra 24 maçta forma giyen Dosunmu da yüzde 52,1 saha içi isabetiyle 14,4 sayı ortalamaları elde etti.
Timberwolves'un bu hamleleri gerçekleştirebilmesi için kadroda önemli ölçüde değişime gitmesi gerekti. Minnesota önce maaş yükünü azaltmak amacıyla Julius Randle'ı gönderdi, daha sonra Ball takasında Reid'den vazgeçti ve son olarak Green'i Utah'a göndererek Cody Williams ile John Konchar'ı aldı.
Wolves ayrıca Mike Conley ve Kyle Anderson'ın serbest oyuncu piyasasında takımdan ayrılmasına izin verirken, Julian Phillips'in takım opsiyonunu kullanmadı.
Minnesota'nın yeni çekirdeğinin merkezinde Edwards, Ball, Gobert, McDaniels ve Dosunmu yer alırken, Kuminga ile Williams da ön alan rotasyonuna ilave derinlik sağlıyor.
Geçtiğimiz normal sezonu 49 galibiyet ve 33 mağlubiyetle tamamlayan Timberwolves, Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'e 4-2 elendikten sonra kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Minnesota yönetimi, LaMelo Ball ve Jonathan Kuminga'yı kadroya katmak için önemli kaynaklar kullanırken, Ayo Dosunmu'yu da takımda tuttu.
Ball, dört takımın yer aldığı büyük bir takas sonucunda Timberwolves'a katıldı. Minnesota bu anlaşmada Naz Reid'i, 2033 yılına ait korumasız birinci tur draft hakkını, üç birinci tur draft hakkı değişim hakkını ve üç ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a gönderdi.
Timberwolves, geniş kapsamlı takasın bir parçası olarak Josh Green'i de Hornets'tan aldı. Ancak Green daha sonra Utah Jazz'e gönderildi.
Minnesota'nın eski All-Star Ball'u kadrosuna katmadan önce yaklaşık iki yıl boyunca oyuncunun peşinde olduğu bildirildi.
Ball'un gelişi, geçtiğimiz sezon 61 karşılaşmada 28,8 sayı, 5,0 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayan Edwards'ın yanına yüksek hacimde top kullanabilen bir oyun kurucu ekledi.
Edwards, 2025-26 normal sezonunda saha içinden yüzde 48,9, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,9 isabet oranıyla oynadı. Maç başına 3,4 üçlük kaydeden yıldız oyuncu, Yılın En Kritik Oyuncusu ödülü oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve All-Star seçildi.
Wolves, Jonathan Kuminga'yı da vergi mükellefi orta seviye istisnasını kullanarak 12,4 milyon dolar değerinde iki yıllık kontratla kadrosuna kattı. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunması, Minnesota'ya rotasyonuna ekleyebileceği bir başka genç forvet kazandırdı.
Kuminga; Rudy Gobert ve Jaden McDaniels'ın da bulunduğu ön alan rotasyonuna katıldı.
Gobert geçtiğimiz sezon çıktığı 76 maçta 10,9 sayı, 11,5 ribaund ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı. Fransız uzun, Yılın Savunma Beşi'ne seçilirken Yılın Savunmacısı oylamasını da dördüncü sırada tamamladı.
McDaniels ise 73 karşılaşmada yüzde 51,5 saha içi ve yüzde 41,2 üç sayı isabetiyle 14,8 sayı ortalaması tutturdu.
Minnesota'ya katıldıktan sonra 24 maçta forma giyen Dosunmu da yüzde 52,1 saha içi isabetiyle 14,4 sayı ortalamaları elde etti.
Timberwolves'un bu hamleleri gerçekleştirebilmesi için kadroda önemli ölçüde değişime gitmesi gerekti. Minnesota önce maaş yükünü azaltmak amacıyla Julius Randle'ı gönderdi, daha sonra Ball takasında Reid'den vazgeçti ve son olarak Green'i Utah'a göndererek Cody Williams ile John Konchar'ı aldı.
Wolves ayrıca Mike Conley ve Kyle Anderson'ın serbest oyuncu piyasasında takımdan ayrılmasına izin verirken, Julian Phillips'in takım opsiyonunu kullanmadı.
Minnesota'nın yeni çekirdeğinin merkezinde Edwards, Ball, Gobert, McDaniels ve Dosunmu yer alırken, Kuminga ile Williams da ön alan rotasyonuna ilave derinlik sağlıyor.