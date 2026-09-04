Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks'in yeni başkanı Masai Ujiri'yle kulüpte gelecekte daha aktif bir rol üstlenme ihtimali hakkında görüşmeler yaptığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Hall of Fame oyuncu, yakın zamanda bu konuda somut bir gelişme yaşanmasını beklemediğini özellikle vurguladı.
DLLS Sports'a özel açıklamalarda bulunan Nowitzki, geçmişte katılmadığı bazı kararlar nedeniyle Mavericks organizasyonundan uzaklaştığını ancak Ujiri'nin kendisini yeniden kulübe dahil etmek istediğini söyledi.
Nowitzki, "Herkes bir süreliğine geri çekildiğimi biliyor. Yapılan ve benim katılmadığım bazı şeyler vardı. Bu nedenle organizasyondan kendimi biraz geri çektim" ifadelerini kullandı.
48 yaşındaki eski forvet, Ujiri'yi uzun yıllardır tanıdığını ve ikilinin Mavericks'teki olası geleceği hakkında şimdiden bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Nowitzki, "Masai'yi çok uzun zamandır tanıyorum. Gelecekte neler olabileceğine dair bazı görüşmeler yaptık. Kendisi de açıkça Mavericks'in bir parçası olmamı istiyor" dedi.
Bununla birlikte Nowitzki, görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunun altını çizdi. Amazon'daki NBA yorumculuğu görevi ile FIBA yönetim kurulundaki sorumluluklarının yoğun seyahat gerektirdiğini belirten Alman efsane, hemen tam zamanlı bir görev üstlenmesinin zor olduğunu söyledi.
Nowitzki, "Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen herhangi bir şey yok. Bildiğiniz gibi yorumculuk görevim ve FIBA yönetim kurulundaki işim var. Bu nedenle çok fazla seyahat ediyorum" şeklinde konuştu.
Yine de Nowitzki, Dallas'la ilişkisinin kendisi için her zaman özel olacağını açıkça dile getirdi.
21 yıllık NBA kariyerinin tamamını Mavericks'te geçiren Nowitzki; sayı, ribaund, oynanan maç, süre ve üç sayılık basket kategorilerinde kulüp tarihinin lideri oldu. Alman yıldız, 2011 yılında Dallas'ı tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna da taşıdı.
Nowitzki, "Hepimizin bildiği gibi ömür boyu Maverick olacağım. Organizasyonun çevresinde bulunmayı çok isterim. Belki bir gün giderek daha fazla dahil olur ve bazı konularda fikirlerimi paylaşma fırsatı bulurum" ifadelerini kullandı.
Nowitzki'nin gelecekte organizasyona dahil olması, Dallas'ın Ujiri ve başantrenör Dusty May yönetiminde yeni bir döneme girdiği süreçte özellikle önemli hale gelebilir.
Mavericks, 2025-26 sezonunu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12'nci sırasında tamamladı. Dallas yönetimi o tarihten bu yana takımın geleceğini 2026 Yılın Çaylağı Cooper Flagg'in etrafında inşa etme kararı aldı.
Çaylak sezonunda 70 maça çıkan Flagg, 21,0 sayı, 6,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalayarak Dallas'ın genç oyuncu odaklı yeniden yapılanmasının merkezine yerleşti.
Mavericks ayrıca Zaccharie Risacher, Santi Aldama ve Morez Johnson Jr.'ı kadrosuna katarken, uluslararası oyuncular Sergio de Larrea ile Tarık Biberovic'i de gelişim kadrosuna dahil etti.
DLLS Sports'a özel açıklamalarda bulunan Nowitzki, geçmişte katılmadığı bazı kararlar nedeniyle Mavericks organizasyonundan uzaklaştığını ancak Ujiri'nin kendisini yeniden kulübe dahil etmek istediğini söyledi.
Nowitzki, "Herkes bir süreliğine geri çekildiğimi biliyor. Yapılan ve benim katılmadığım bazı şeyler vardı. Bu nedenle organizasyondan kendimi biraz geri çektim" ifadelerini kullandı.
48 yaşındaki eski forvet, Ujiri'yi uzun yıllardır tanıdığını ve ikilinin Mavericks'teki olası geleceği hakkında şimdiden bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Nowitzki, "Masai'yi çok uzun zamandır tanıyorum. Gelecekte neler olabileceğine dair bazı görüşmeler yaptık. Kendisi de açıkça Mavericks'in bir parçası olmamı istiyor" dedi.
Bununla birlikte Nowitzki, görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunun altını çizdi. Amazon'daki NBA yorumculuğu görevi ile FIBA yönetim kurulundaki sorumluluklarının yoğun seyahat gerektirdiğini belirten Alman efsane, hemen tam zamanlı bir görev üstlenmesinin zor olduğunu söyledi.
Nowitzki, "Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen herhangi bir şey yok. Bildiğiniz gibi yorumculuk görevim ve FIBA yönetim kurulundaki işim var. Bu nedenle çok fazla seyahat ediyorum" şeklinde konuştu.
Yine de Nowitzki, Dallas'la ilişkisinin kendisi için her zaman özel olacağını açıkça dile getirdi.
21 yıllık NBA kariyerinin tamamını Mavericks'te geçiren Nowitzki; sayı, ribaund, oynanan maç, süre ve üç sayılık basket kategorilerinde kulüp tarihinin lideri oldu. Alman yıldız, 2011 yılında Dallas'ı tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna da taşıdı.
Nowitzki, "Hepimizin bildiği gibi ömür boyu Maverick olacağım. Organizasyonun çevresinde bulunmayı çok isterim. Belki bir gün giderek daha fazla dahil olur ve bazı konularda fikirlerimi paylaşma fırsatı bulurum" ifadelerini kullandı.
Nowitzki'nin gelecekte organizasyona dahil olması, Dallas'ın Ujiri ve başantrenör Dusty May yönetiminde yeni bir döneme girdiği süreçte özellikle önemli hale gelebilir.
Mavericks, 2025-26 sezonunu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12'nci sırasında tamamladı. Dallas yönetimi o tarihten bu yana takımın geleceğini 2026 Yılın Çaylağı Cooper Flagg'in etrafında inşa etme kararı aldı.
Çaylak sezonunda 70 maça çıkan Flagg, 21,0 sayı, 6,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalayarak Dallas'ın genç oyuncu odaklı yeniden yapılanmasının merkezine yerleşti.
Mavericks ayrıca Zaccharie Risacher, Santi Aldama ve Morez Johnson Jr.'ı kadrosuna katarken, uluslararası oyuncular Sergio de Larrea ile Tarık Biberovic'i de gelişim kadrosuna dahil etti.