Danny Green, Russell Westbrook'un kariyeri boyunca ortaya koyduğu tarihi üretkenliğin, eski MVP'yi NBA tarihinin en iyi 10 oyun kurucusu arasına kesin olarak yerleştirdiğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Westbrook'un tüm zamanlar sıralamasındaki yeri hakkında konuşan Green, eski yıldızın istatistiksel başarılarının tek başına dahi göz ardı edilmesi son derece zor bir miras oluşturduğunu söyledi.
Green, "Ortaya koyduğu kariyere saygı duymasanız, hatta onu sevmeseniz bile ilk 10'unuza koymak zorundasınız. Sırf başardıkları nedeniyle bile bunu hak ediyor. Bir daha herhangi bir oyuncunun sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayacağını düşünmüyorduk. O ise bunu kolaymış gibi gösterdi" dedi.
Westbrook'un kariyer rakamları da Green'in görüşünü destekleyen güçlü bir tablo ortaya koyuyor.
NBA'de geçirdiği 18 sezonda bin 301 normal sezon maçına çıkan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kaydettiği 209 triple-double, NBA tarihinin en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti.
Westbrook, kariyeri boyunca yaptığı 10 bin 351 asistle NBA tarihinde beşinci, attığı 27 bin 176 sayıyla ise 14'üncü sırada yer aldı. Kariyerini 9 bin 25 ribaund ve 2 bin 38 top çalmayla bitirmesi de zirve dönemine damga vuran çok yönlü istatistiksel etkisini gözler önüne serdi.
Triple-double rekoru, Westbrook'un istatistiksel mirasının merkezinde bulunuyor.
Westbrook, 2016-17 sezonunu 31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist ortalamalarıyla tamamlayarak Oscar Robertson'dan sonra bir sezon boyunca triple-double ortalaması yakalayan ilk oyuncu olmuştu.
Yıldız guard, daha sonraki üç sezonda da aynı başarıyı tekrarladı. 2017-18 sezonunda 25,4 sayı, 10,1 ribaund ve 10,3 asist ortalamaları yakalayan Westbrook, 2018-19 sezonunu ise 22,9 sayı, 11,1 ribaund ve 10,7 asistle tamamladı.
Westbrook, tarihi 2016-17 sezonunda kariyerindeki tek MVP ödülünü de kazandı. Ligin sayı kralı olan ve onlarca yıl sonra sezonu triple-double ortalamasıyla bitiren ilk oyuncu unvanını alan Westbrook, aynı zamanda All-Star ve All-NBA Birinci Beş seçimleri elde etti.
Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, kariyerinde dördü Birinci Beş olmak üzere toplam dokuz kez All-NBA kadrolarında yer aldı. 2012 yılında Oklahoma City Thunder'la NBA Finalleri'ne yükselen yıldız oyuncu, NBA'in 75. yıl dönümü için belirlenen tarihin en iyi 75 oyuncusu arasına da seçildi.
Westbrook, şampiyonluğa ulaşamamasına rağmen playofflarda da istatistiksel açıdan son derece üretken bir kariyer ortaya koydu.
135 playoff karşılaşmasında forma giyen Westbrook, 22,5 sayı, 6,7 ribaund, 7,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakaladı.
Playofflardaki en yüksek sayı ortalamasına 2016-17 sezonunda ulaşan Westbrook, Houston Rockets'a karşı oynadığı beş maçlık seriyi 37,4 sayı, 11,6 ribaund ve 10,8 asistle tamamladı. Böylece 2017 playofflarında da triple-double ortalaması elde etti.
Westbrook, 12 Ağustos'ta emeklilik kararı alarak 18 yıllık NBA kariyerini noktaladı. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Thunder, Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formaları giydi.
Sacramento'daki son NBA sezonunda 64 maça çıkan Westbrook; 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.
Kings sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 14'üncü sırasında bitirdi. Sacramento'nun kendisini daha sınırlı bir rolle takımda tutma ihtimalini değerlendirmesinin ardından Westbrook, kariyerini noktalama kararı aldı.
Green, "Ortaya koyduğu kariyere saygı duymasanız, hatta onu sevmeseniz bile ilk 10'unuza koymak zorundasınız. Sırf başardıkları nedeniyle bile bunu hak ediyor. Bir daha herhangi bir oyuncunun sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayacağını düşünmüyorduk. O ise bunu kolaymış gibi gösterdi" dedi.
Westbrook'un kariyer rakamları da Green'in görüşünü destekleyen güçlü bir tablo ortaya koyuyor.
NBA'de geçirdiği 18 sezonda bin 301 normal sezon maçına çıkan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kaydettiği 209 triple-double, NBA tarihinin en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti.
Westbrook, kariyeri boyunca yaptığı 10 bin 351 asistle NBA tarihinde beşinci, attığı 27 bin 176 sayıyla ise 14'üncü sırada yer aldı. Kariyerini 9 bin 25 ribaund ve 2 bin 38 top çalmayla bitirmesi de zirve dönemine damga vuran çok yönlü istatistiksel etkisini gözler önüne serdi.
Triple-double rekoru, Westbrook'un istatistiksel mirasının merkezinde bulunuyor.
Westbrook, 2016-17 sezonunu 31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist ortalamalarıyla tamamlayarak Oscar Robertson'dan sonra bir sezon boyunca triple-double ortalaması yakalayan ilk oyuncu olmuştu.
Yıldız guard, daha sonraki üç sezonda da aynı başarıyı tekrarladı. 2017-18 sezonunda 25,4 sayı, 10,1 ribaund ve 10,3 asist ortalamaları yakalayan Westbrook, 2018-19 sezonunu ise 22,9 sayı, 11,1 ribaund ve 10,7 asistle tamamladı.
Westbrook, tarihi 2016-17 sezonunda kariyerindeki tek MVP ödülünü de kazandı. Ligin sayı kralı olan ve onlarca yıl sonra sezonu triple-double ortalamasıyla bitiren ilk oyuncu unvanını alan Westbrook, aynı zamanda All-Star ve All-NBA Birinci Beş seçimleri elde etti.
Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, kariyerinde dördü Birinci Beş olmak üzere toplam dokuz kez All-NBA kadrolarında yer aldı. 2012 yılında Oklahoma City Thunder'la NBA Finalleri'ne yükselen yıldız oyuncu, NBA'in 75. yıl dönümü için belirlenen tarihin en iyi 75 oyuncusu arasına da seçildi.
Westbrook, şampiyonluğa ulaşamamasına rağmen playofflarda da istatistiksel açıdan son derece üretken bir kariyer ortaya koydu.
135 playoff karşılaşmasında forma giyen Westbrook, 22,5 sayı, 6,7 ribaund, 7,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakaladı.
Playofflardaki en yüksek sayı ortalamasına 2016-17 sezonunda ulaşan Westbrook, Houston Rockets'a karşı oynadığı beş maçlık seriyi 37,4 sayı, 11,6 ribaund ve 10,8 asistle tamamladı. Böylece 2017 playofflarında da triple-double ortalaması elde etti.
Westbrook, 12 Ağustos'ta emeklilik kararı alarak 18 yıllık NBA kariyerini noktaladı. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Thunder, Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formaları giydi.
Sacramento'daki son NBA sezonunda 64 maça çıkan Westbrook; 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.
Kings sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 14'üncü sırasında bitirdi. Sacramento'nun kendisini daha sınırlı bir rolle takımda tutma ihtimalini değerlendirmesinin ardından Westbrook, kariyerini noktalama kararı aldı.