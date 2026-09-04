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Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması!

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı ve Konyaspor'a 3 milyon euro seviyesinde teklif yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 14:56 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 15:07
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması!
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Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde Adil Demirbağ gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki stoper için Tümosan Konyaspor ile resmi temaslara başladığı ve ilk teklifini yaptığı öne sürülürken, Fenerbahçe'den konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEKLİF İDDİASI

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe yönetimi, Adil Demirbağ için Konyaspor'a 1,5 milyon euroluk ilk teklifini iletti.

Yeşil-beyazlıların bu teklifi kabul etmediği ve sunulan şartları yeterli bulmadığı öne sürülürken, Konyaspor'un bonservis beklentisinin 6 milyon euroya yakın olduğu iddia edildi.

YENİ TEKLİF BEKLENİYORDU

Fenerbahçe'nin transferden vazgeçmediği ve şartları iyileştirilmiş yeni bir teklif sunarak Konyaspor ile anlaşma zemini arayacağı ileri sürülmüştü.

İddialara göre sarı-lacivertlilerde transfer sürecinde öncelik kulüpler arasındaki bonservis anlaşmasına verilecek, Konyaspor ile mutabakata varılması halinde Adil Demirbağ ve temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlanacaktı.





FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Ancak Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Konyaspor'un kaptanlarından olan Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Yaklaşık 6 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunun yanı sıra ihtiyaç halinde sağ bekte de görev yapabiliyor.

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