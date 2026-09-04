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Fenerbahçe'de derbi için Greenwood planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi hücum planını hazırladı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın paslarıyla Mason Greenwood'u savunma arkasına kaçırmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 13:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi için Greenwood planı!
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın rakibine karşı uygulamayı planladığı hücum stratejisi de netleşiyor. Deneyimli teknik adamın, Beşiktaş'ın ön alan baskısını hızlı paslarla kırmayı ve kanatlardaki oyuncularının süratini kullanmayı planladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GREENWOOD'A ÇALIŞACAKLAR

İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı A'dan Z'ye analiz ettiği ve rakibin ön alan baskısına karşı oyunun yönünün hızlı değiştirilmesini istediği belirtildi.

Kartal, bu şekilde Beşiktaş'ın savunma dengesinin hızlı çıkışlarla bozulacağını düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın özellikle kanatlarda görev vereceği Mason Greenwood ve Oğuz Aydın'ın hücum gücüne güvendiği kaydedildi.

Marco Asensio'nun henüz tam hazır olmaması nedeniyle antrenmanlarda İrfan Can Kahveci'yi 10 numara pozisyonunda değerlendiren Kartal, merkezdeki oyuncularından Oğuz Aydın ve Greenwood'u savunma arkasında topla buluşturmalarını istedi.

OĞUZ-ARCHIE BROWN UYUMU

Son iki haftada Oğuz Aydın ile Archie Brown arasındaki uyum da dikkat çekti. İsmail Kartal'ın bu birlikteliği Beşiktaş karşısında daha etkin şekilde kullanmayı hedeflediği belirtildi.





Sarı-lacivertli teknik heyet, özellikle kanat organizasyonları ve hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasının arkasında boşluk oluşturmayı planlıyor.

VLAHOVIC'E ÖZEL ÖNLEM

Beşiktaş'ın formda golcüsü Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'de özel önlem alındı.

1.90 metre boyundaki Sırp golcüyle fiziksel mücadele edebilecek Milan Skriniar'a, Vlahovic'i mümkün olduğunca oyundan düşürme görevi verildi. Tecrübeli savunmacının, derbi boyunca Beşiktaş'ın golcüsüne yakın oynayarak etkisini azaltmaya çalışacağı ifade edildi.

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