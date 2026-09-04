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Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleci performansları belirleyici olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesini Brezilyalı Ederson koruyacak. Beşiktaş'ta ise bu sezonki performansla siyah-beyazlı taraftarların en güvendiği isimlerin başında geçen Alexander Nübel kalede olacak.

İki kalecinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacağı sonuca doğrudan etki edecek.

EDERSON 5 DERBİDE KALEYİ KORUDU

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 5 derbi maçta forma giydi.

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2 kez sahaya çıkan Ederson, Galatasaray'a ise 3 derbide rakip oldu.

Beşiktaş ile oynanan 2 derbide de galibet gören Ederson, Galatasaray maçlarında ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada görev yapan Ederson, kalesinde 4 gol gördü. Avrupa'da Olimpik Lyon ile oynanan iki müsabakada 2 gol yiyen tecrübeli kaleci, ligde Konyaspor ve Samsunspor'a karşı görev yaptı. Konyaspor'un 2 golüne engel olamayan Ederson, Samsunspor ile oynanan maçta ise kalesini gole kapattı.

NÜBEL'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ın bu sezon Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer ettiği Alexander Nübel, ortaya koyduğu performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini kazandı.

Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy deplasmanında çıkacak Nübel, 6'sı Avrupa, 3'ü lig olmak üzere bu sezon görev aldığı 9 karşılaşmada 4 gol yedi.

Avrupa'da oynanan 6 maçta sadece 1 kez rakibinin gol sevincini izlemek zorunda kalan 29 yaşındaki kaleci; Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maçın yanı sıra Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada kalesini gole kapattı. Nübel, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan ve takımının 1-0 mağlup olduğu maçta rakibinin golüne engel olamadı.

Eyüpspor ile oynanan maçta kalesini gole kapatan Nübel, Beşiktaş formasıyla ligde ilk golünü takımının 1-0 yenildiği Alanyaspor deplasmanında yedi.

Alman eldiven, 6-2 kazandıkları Arca Çorum FK maçında da rakibin 2 golüne engel olamadı.

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