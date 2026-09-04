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Mauro Icardi için son durum!

Adeta bir nesli ortaya koyduğu performansla Galatasaraylı yapan Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra iyice gözden düştü. Avrupa'nın majör liglerinden teklif alamayan Arjantinli yıldızın, Amerika, Suudi Arabistan ya da Meksika'dan beklediği ilgiyi bulup bulamayacağı merak konusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 12:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi için son durum!
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Galatasaray'da geçirdiği görkemli dönemin ardından yaşadığı ağır sakatlık sonrası toparlanamayan ve yeni kontrat yapılmayan Mauro Icardi, 33 yaşında kulüpsüz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adeta bir nesli Galatasaraylı yapan tecrübeli futbolcu iyice gözden düştü.

İSTENEN TEKLİF GELMEDİ

Yaz döneminde istediği teklifi alamayan Arjantinli yıldız, tatilini uzatmak zorunda kaldı.

Taraftarın fenomen oyuncuya olan sevgisi nedeniyle ücretinde %50 indirime gitmesini içeren bir teklif sunan ancak geri dönüş alamayan Galatasaray'ın, ne kadar doğru bir politika izlediği de daha net ortaya çıktı.

DAVETE GERİ DÖNMEDİ

Osimhen'in gölgesinde kalan Icardi, özel hayatının da kurbanı oldu. Bu gelişmelere rağmen oyuncunun avukatı ve menajeri El Pino, Icardi'nin futbolu bırakması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Doğru proje için çalışıyoruz" dedi.



Galatasaray


Kimsenin kapısını çalmadığı Icardi'nin, Avrupa'nın majör liglerinde bulamadığı ilgiyi Amerika, Suudi Arabistan ya da Meksika'dan bulup bulamayacağı merak konusu.

VEDA PROGRAMINA DÖNÜŞ YAPMADI

Öte yandan Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın kendisi için düzenlemek istediği veda programı için yapılan davete de geri dönüş yapmamıştı. 

 

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