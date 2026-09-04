Kelechi Iheanacho, Bursaspor'u sırtlıyor!

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle mücadele eden Bursaspor'da Kelechi Iheanacho, sezona damga vuran bir başlangıç yaptı. Nijeryalı santrfor, çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist üretti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, kısa sürede yeşil-beyazlı takımın hücumdaki lideri haline geldi.
Tecrübesi ve bitiriciliğiyle fark yaratan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca gol sayısıyla değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da Bursaspor'un aldığı sonuçlarda belirleyici bir rol oynadı.
İSTANBULSPOR KARŞISINDA SAHNE ONUNDU
Iheanacho, son olarak İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Nijeryalı yıldız, kritik anlarda sorumluluk alırken yükselen formunu da sürdürdü.
HER MAÇTA SKORA DOKUNDU
Ligde görev yaptığı beş maçın tamamında gol veya asist katkısı veren Iheanacho, rakip savunmaların çözmekte en fazla zorlandığı isimlerden biri oldu.
Deneyimli forvet, 5 karşılaşmada kaydettiği 6 golün yanına 2 asist ekleyerek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Böylece Bursaspor'un hücum üretiminde başrolü üstlendi.
TARAFTARIN YENİ GÖZDESİ
Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum yakalayan Iheanacho, performansıyla Bursaspor taraftarının da sevgisini kazandı. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız futbolcu, yeşil-beyazlıların Süper Lig yolundaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
Tecrübesi ve bitiriciliğiyle fark yaratan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca gol sayısıyla değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da Bursaspor'un aldığı sonuçlarda belirleyici bir rol oynadı.
İSTANBULSPOR KARŞISINDA SAHNE ONUNDU
Iheanacho, son olarak İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Nijeryalı yıldız, kritik anlarda sorumluluk alırken yükselen formunu da sürdürdü.
HER MAÇTA SKORA DOKUNDU
Ligde görev yaptığı beş maçın tamamında gol veya asist katkısı veren Iheanacho, rakip savunmaların çözmekte en fazla zorlandığı isimlerden biri oldu.
Deneyimli forvet, 5 karşılaşmada kaydettiği 6 golün yanına 2 asist ekleyerek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Böylece Bursaspor'un hücum üretiminde başrolü üstlendi.
TARAFTARIN YENİ GÖZDESİ
Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum yakalayan Iheanacho, performansıyla Bursaspor taraftarının da sevgisini kazandı. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız futbolcu, yeşil-beyazlıların Süper Lig yolundaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.