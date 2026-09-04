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Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın transferini iptal etti!

Beşiktaş ile Samsunspor arasında Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık transferi için anlaşma sağlanmasına rağmen siyah-beyazlılar son anda karar değiştirdi. Genç golcü, imza için bulunduğu Samsun'dan İstanbul'a çağrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 13:25
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın transferini iptal etti!
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Beşiktaş ile Samsunspor arasında Mustafa Erhan Hekimoğlu için yürütülen kiralama görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Tarafların ilk görüşmede herhangi bir kiralama bedeli olmadan anlaşma sağladığı öğrenildi. Yapılan plana göre Samsunspor, genç futbolcunun yalnızca sezonluk maaşını karşılayacaktı.

ANLAŞMAYA 40 BİN EURO EKLENDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere Samsun'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın yaklaşık 40 bin euroluk kiralama bedeli talep ettiği belirtildi.

Samsunspor yönetiminin sonradan iletilen bu şartı da kabul etmesiyle transferin önünde herhangi bir engel kalmadığı düşünüldü.

BEŞİKTAŞ SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ





Ancak Beşiktaş yönetimi, imzaların atılmasına kısa bir süre kala Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu takımda tutma kararı aldı.

Samsunspor'un tesislerinde sözleşme imzalamaya hazırlanan genç golcü, siyah-beyazlı kulüp tarafından İstanbul'a çağrıldı. Böylece tarafların şartlarda anlaşmasına rağmen transfer gerçekleşmedi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferin iptal edilmesinin ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

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