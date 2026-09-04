Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın transferini iptal etti!

Beşiktaş ile Samsunspor arasında Mustafa Erhan Hekimoğlu için yürütülen kiralama görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI
Tarafların ilk görüşmede herhangi bir kiralama bedeli olmadan anlaşma sağladığı öğrenildi. Yapılan plana göre Samsunspor, genç futbolcunun yalnızca sezonluk maaşını karşılayacaktı.
ANLAŞMAYA 40 BİN EURO EKLENDİ
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere Samsun'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın yaklaşık 40 bin euroluk kiralama bedeli talep ettiği belirtildi.
Samsunspor yönetiminin sonradan iletilen bu şartı da kabul etmesiyle transferin önünde herhangi bir engel kalmadığı düşünüldü.
BEŞİKTAŞ SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ
Ancak Beşiktaş yönetimi, imzaların atılmasına kısa bir süre kala Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu takımda tutma kararı aldı.
Samsunspor'un tesislerinde sözleşme imzalamaya hazırlanan genç golcü, siyah-beyazlı kulüp tarafından İstanbul'a çağrıldı. Böylece tarafların şartlarda anlaşmasına rağmen transfer gerçekleşmedi.
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferin iptal edilmesinin ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Tarafların ilk görüşmede herhangi bir kiralama bedeli olmadan anlaşma sağladığı öğrenildi. Yapılan plana göre Samsunspor, genç futbolcunun yalnızca sezonluk maaşını karşılayacaktı.
ANLAŞMAYA 40 BİN EURO EKLENDİ
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere Samsun'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın yaklaşık 40 bin euroluk kiralama bedeli talep ettiği belirtildi.
Samsunspor yönetiminin sonradan iletilen bu şartı da kabul etmesiyle transferin önünde herhangi bir engel kalmadığı düşünüldü.
BEŞİKTAŞ SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ
Ancak Beşiktaş yönetimi, imzaların atılmasına kısa bir süre kala Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu takımda tutma kararı aldı.
Samsunspor'un tesislerinde sözleşme imzalamaya hazırlanan genç golcü, siyah-beyazlı kulüp tarafından İstanbul'a çağrıldı. Böylece tarafların şartlarda anlaşmasına rağmen transfer gerçekleşmedi.
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun transferin iptal edilmesinin ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi.