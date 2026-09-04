Fenerbahçe'nin derbi planı: Kartal kapanı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken, teknik heyetin karşılaşmada uygulamayı planladığı oyun planı da belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin mücadeleye hızlı başlayarak ön alan baskısıyla Beşiktaş'ı hataya zorlamayı ve bu baskı üzerinden pozisyon üretmeyi hedeflediği öğrenildi.
ÖN ALAN BASKISIYLA BOĞACAK
Fenerbahçe'nin baskı planında Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Vedat Muriqi önemli rol üstlenecek. Vedat Muriqi'nin özellikle hava toplarında üstünlüğü ele almasının beklendiği belirtildi.
Derbide Guendouzi'nin Orkun Kökçü'yü, Kante'nin ise Dusan Vlahovic'i yakından takip edeceği ifade edildi.
OĞUZ AYDIN'A ÖZEL GÖREV
Lyon karşılaşmasının ardından Samsunspor maçında da etkili bir performans sergileyen Oğuz Aydın, rakibin sağ kanadında önemli bir tehdit oluşturmuştu.
İsmail Kartal'ın, Oğuz Aydın ile Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo'nun arkasında oluşabilecek boşlukları değerlendirmek istediği kaydedildi.
Hücumun sağ kanadında ise Mason Greenwood'a büyük güven duyulduğu belirtildi.
KARTAL'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Öte yandan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'un başında Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi.
Kartal bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
ÖN ALAN BASKISIYLA BOĞACAK
Fenerbahçe'nin baskı planında Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Vedat Muriqi önemli rol üstlenecek. Vedat Muriqi'nin özellikle hava toplarında üstünlüğü ele almasının beklendiği belirtildi.
Derbide Guendouzi'nin Orkun Kökçü'yü, Kante'nin ise Dusan Vlahovic'i yakından takip edeceği ifade edildi.
OĞUZ AYDIN'A ÖZEL GÖREV
Lyon karşılaşmasının ardından Samsunspor maçında da etkili bir performans sergileyen Oğuz Aydın, rakibin sağ kanadında önemli bir tehdit oluşturmuştu.
İsmail Kartal'ın, Oğuz Aydın ile Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo'nun arkasında oluşabilecek boşlukları değerlendirmek istediği kaydedildi.
Hücumun sağ kanadında ise Mason Greenwood'a büyük güven duyulduğu belirtildi.
KARTAL'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Öte yandan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'un başında Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi.
Kartal bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.