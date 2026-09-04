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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı yerli stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Ankara Keçiörengücü forması giyen Oğuzcan Çalışkan'ın durumunu sorduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 16:40 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 16:41
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
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OĞUZCAN ÇALIŞKAN GÜNDEMDE

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzcan Çalışkan'ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin Ankara temsilcisine henüz resmi bir teklif iletmediği, ancak genç savunmacının durumu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ TEKLİFE AÇIK

Keçiörengücü yönetiminin ise Oğuzcan Çalışkan için resmi teklif gelmesi halinde transfere olumlu yaklaşacağı ifade edildi.





Sarı-lacivertlilerin, Adil Demirbağ cephesindeki gelişmelere göre Oğuzcan Çalışkan için somut adım atabileceği belirtildi. 

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