Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunma rotasyonuna yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, gündeminde bulunan Adil Demirbağ transferinde istediği sonucu alamaması ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi.
OĞUZCAN ÇALIŞKAN GÜNDEMDE
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzcan Çalışkan'ı transfer listesine aldı.
Fenerbahçe'nin Ankara temsilcisine henüz resmi bir teklif iletmediği, ancak genç savunmacının durumu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
KEÇİÖRENGÜCÜ TEKLİFE AÇIK
Keçiörengücü yönetiminin ise Oğuzcan Çalışkan için resmi teklif gelmesi halinde transfere olumlu yaklaşacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Adil Demirbağ cephesindeki gelişmelere göre Oğuzcan Çalışkan için somut adım atabileceği belirtildi.
OĞUZCAN ÇALIŞKAN GÜNDEMDE
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzcan Çalışkan'ı transfer listesine aldı.
Fenerbahçe'nin Ankara temsilcisine henüz resmi bir teklif iletmediği, ancak genç savunmacının durumu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
KEÇİÖRENGÜCÜ TEKLİFE AÇIK
Keçiörengücü yönetiminin ise Oğuzcan Çalışkan için resmi teklif gelmesi halinde transfere olumlu yaklaşacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Adil Demirbağ cephesindeki gelişmelere göre Oğuzcan Çalışkan için somut adım atabileceği belirtildi.