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Talisca resmen Al-Jazira'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, BAE ekiplerinden Al-Jazira ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 17:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 17:12
Haber: Sporx.com
Talisca resmen Al-Jazira'da!
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Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın yeni takımı netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira ile resmi sözleşme imzaladı.

Al-Jazira, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.

 






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