Talisca resmen Al-Jazira'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın yeni takımı netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira ile resmi sözleşme imzaladı.
Al-Jazira, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
Al-Jazira, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.