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Bursaspor Ivan Saranic'i kadrosuna kattı

Bursaspor, NK Istra 1961'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 16:20
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bursaspor Ivan Saranic'i kadrosuna kattı
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Bursaspor, transfer döneminin son saatlerinde Hırvatistan ekibi NK Istra 1961'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, transfer döneminin bitimine kısa süre kala hücum hattına takviye yaptı. Bursaspor, Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Istra 1961 forması giyen Ivan Saranic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig için belirlediği 6+2 yabancı kuralı kapsamında genç yabancı statüsünde yer alan 2003 doğumlu futbolcu, hücum hattında her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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