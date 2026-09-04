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Gençlerbirliği'nden Newcastle'a transfer: Ousmane Diabate

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 18 yaşındaki futbolcusu Ousmane Diabate'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 16:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nden Newcastle'a transfer: Ousmane Diabate
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Gençlerbirliği'nde 18 yaşındaki Ousmane Diabate için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Başkent ekibi, genç futbolcunun transferi konusunda Premier Lig temsilcisi Newcastle United ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NEWCASTLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, profesyonel A Takım futbolcularından Ousmane Diabate'nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi doğrultusunda 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR

Başkent ekibi, Ousmane Diabate'ye kırmızı-kara forma altında gösterdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerbirliği ayrıca genç futbolcuya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.





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