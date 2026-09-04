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Everton'dan sürpriz: Jamie Vardy!

Everton, forvet takviyesi yapamayınca bonservisi elinde bulunan 39 yaşındaki Jamie Vardy'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Everton'dan sürpriz: Jamie Vardy!
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Everton, transfer döneminin son gününde Beto'nun Fiorentina'ya transferine izin verirken, Portekizli golcünün yerini dolduramadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin Monaco forması giyen Folarin Balogun için yürüttüğü görüşmeler, sağlık kontrolünde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Transferin yeniden masaya gelmesine rağmen taraflar anlaşmaya varamadı.

Everton, Manchester United'ın forveti Joshua Zirkzee'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için de girişimde bulundu. Ancak İngiliz ekibinin bu yöndeki teklifi Manchester United tarafından kabul edilmedi.

Bu gelişmelerin ardından teknik direktör David Moyes'un forvet hattında kullanabileceği tek doğal santrfor Thierno Barry olarak kaldı.

Everton, Crystal Palace ile gerçekleştirilen takas kapsamında Brennan Johnson'ı da kadrosuna kattı. Galli oyuncunun ihtiyaç halinde ileri uçta görev yapabileceği belirtilse de asıl mevkisinin forvet olmaması nedeniyle bu seçeneğin ideal olmadığı değerlendiriliyor.

JAMIE VARDY İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR

The Sun'ın haberine göre Everton, yaşadığı forvet sıkıntısını çözmek amacıyla Jamie Vardy'yi gündemine aldı.

39 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese'den ayrıldı. Bonservisi elinde bulunan Vardy, kariyerinin büyük bölümünde Leicester City ile özdeşleşirken yaz transfer döneminde Wrexham ve Sao Paulo'nun da aralarında bulunduğu çeşitli takımlarla anıldı.

İngiliz futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve ailesiyle birlikte İngiltere'de yaşamayı tercih ettiği ifade edildi.

Everton, transferin son gününde Jack Grealish'i sezon sonuna kadar yeniden kiralarken Iliman Ndiaye'nin Manchester City'ye transferine izin verdi. Forvet hattındaki eksikliği gidermek isteyen Everton'ın, bonservisi elinde bulunan Vardy için nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

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