CANLI: Belçika - Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 18.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (2.PERİYOT)
BELÇİKA: 35
TÜRKİYE: 29
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CANLI TAKİP (2.PERİYOT)
BELÇİKA: 35
TÜRKİYE: 29
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!