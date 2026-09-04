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19:30
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Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
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CANLI: Belçika - Türkiye

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 18:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Belçika - Türkiye
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 18.30'da başladı. Müsabaka, TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (2.PERİYOT)

BELÇİKA: 35

TÜRKİYE: 29

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