Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki sol bek Alp Ada Abay'ı 2. Lig takımlarından Seza Çimento Elazığspor'a kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, genç futbolcu Alp Ada Abay ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuzun sezon sonuna kadar Elazığspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Antalyaspor, Alp Ada Abay'ı 2. Lig'e kiraladı
Antalyaspor, Alp Ada Abay'ı kadrosuna katıp Elazığspor'a kiraladı.
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