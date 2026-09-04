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Antalyaspor, Alp Ada Abay'ı 2. Lig'e kiraladı

Antalyaspor, Alp Ada Abay'ı kadrosuna katıp Elazığspor'a kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor, Alp Ada Abay'ı 2. Lig'e kiraladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki sol bek Alp Ada Abay'ı 2. Lig takımlarından Seza Çimento Elazığspor'a kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, genç futbolcu Alp Ada Abay ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuzun sezon sonuna kadar Elazığspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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