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Tottenham'dan Richarlison için Türkiye açıklaması!

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, transfer adı Trabzonspor ile anılan Brezilyalı golcü Richarlison hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 18:16
Haber: Sporx.com
Tottenham'dan Richarlison için Türkiye açıklaması!
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Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Nottingham Forest karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Richarlison'ın takımdan ayrılmak istediğini kendisine sezon hazırlıklarının başında söylediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "RICHARLISON KENDİ BAŞINA KARAR VERDİ"

Richarlison'ın Tottenham'dan ayrılmak isteyip istemediği sorulan Roberto De Zerbi, Brezilyalı futbolcunun kararını kendisinin verdiğini belirtti.

"Richarlison her şeye kendi başına karar verdi. Hazırlık döneminin başında benimle konuştu ve düşüncesinin, arzusunun ne olduğunu söyledi. Takımdan ayrılmak istiyordu."

"Sonuç olarak başka bir forvet transfer ettik. Sezon öncesi hazırlık döneminin başında da söylediğim gibi burada yalnızca gururla ve doğru tutkuyla kalmak isteyen oyuncuları tutmak istiyorum."

"Diğer meseleler beni ilgilendirmiyor. Bu, kulübün işi. Hiçbir şeye ben karar vermediğim için bu konuda bir şey söyleyemem. Richarlison'ın hazırlık döneminin başından itibaren verdiği mesaj son derece açıktı ve ben de bunu kabul ettim."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR MI BİLMİYORUM"

Richarlison için Türkiye'den bir teklif gelip gelmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Türkiye'den bir teklif gelip gelmediğini veya kulübün bu teklifi kabul edip etmediğini bilmiyorum. Transfer döneminin sona ermesinden önce bir teklif yapıldığını biliyorum ancak Richarlison bu teklifi kabul etmedi. Benim açımdan hiçbir şey değişmiyor."

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