Lautaro Martinez'den Barcelona açıklaması

Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, Barcelona'nın kendisine yönelik ilgisine dair çıkan haberler hakkında konuştu.



Tecrübeli golcü, kariyerini Inter'de sürdürme konusunda kararının net olduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sky Sport'a açıklamalarda bulunan Lautaro, Barcelona gibi önemli bir kulübün kendisiyle ilgilenmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Arjantinli futbolcu, "Bu benim için bir onur ancak kafamda her şey çok net. Şu anda hayatım Milano'da. Inter'de kalmayı seçtim çünkü burada mutluyum ve daha iyisini yapmak için burada kalmak istiyorum." dedi.





"INTER'DE KALMAYI SEÇTİM"

Inter'de kendisini mutlu hissettiğini dile getiren Lautaro, İtalyan ekibiyle daha fazla kupa kazanmayı ve kendisini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.





Geçtiğimiz sezonu da değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon iki kupa kazandık. İki yıldır kazanamadığımız İtalya Kupası'nı yeniden kazandık ve sezon boyunca güçlü takımların yer aldığı çok zorlu bir ligde mücadele ettik. Çok iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.





Inter'deki kadro değişimine de dikkat çeken Lautaro, yeni transferlerin takıma katıldığını ve uzun süredir birlikte oynadığı bazı isimlerin ise takımdan ayrıldığını söyledi.





Arjantinli yıldız, ayrılan futbolculara verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ederek, "Yeni oyuncularla başladık, uzun yıllardır bizimle olan bazı oyuncular ise ayrıldı. Birlikte bize verdikleri her şey için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.





Lautaro, Inter'deki hedeflerinin aynı olduğunu vurgulayarak, "Aynı zihniyetle, kupa kazanma, gelişme ve sınırlarımızı aşma arzusuyla devam ediyoruz." dedi.





MESSI SÖZLERİ: "BÜYÜK KAYIP"

Lautaro Martinez, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda edecek olmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı.



Tecrübeli yıldız, Messi'nin milli takımdan ayrılmasının futbol adına büyük bir kayıp olacağını belirterek, "Futbol için çok büyük bir kayıp. Bize çok fazla değer aktardı." ifadelerini kullandı.



