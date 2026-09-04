Trabzonspor, Mitongo'yu Estrela'ya kiraladı!

Trabzonspor'da genç golcü Rene Mitongo, Estrela'ya kiralandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibi, bordo-mavili takımla anlaşmaya varıldığını ve Belçikalı forveti 1 sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Trabzonspor'a 2026 yazında imza atan 18 yaşındaki futbolcu, kariyerine Standard Liege altyapısında başlamıştı.
Mitongo, Belçika ekibinin A takımıyla 9 maçta görev almıştı. Genç hücumcu, bordo-mavili formayla ise resmi karşılaşmada süre almamıştı.
Trabzonspor'a 2026 yazında imza atan 18 yaşındaki futbolcu, kariyerine Standard Liege altyapısında başlamıştı.
Mitongo, Belçika ekibinin A takımıyla 9 maçta görev almıştı. Genç hücumcu, bordo-mavili formayla ise resmi karşılaşmada süre almamıştı.