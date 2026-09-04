Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi!

Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen genç golcü Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekibin yeni transferi Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon'a geldi.
Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Trabzonspor'da çok önemli yıldızlar var. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah onlardan birçok şey öğrenerek kendimi daha da geliştireceğim. Forma şansı bulduğum takdirde bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon avro olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Bodrum FK kariyerinde 52 karşılaşmaya çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Trabzonspor'da çok önemli yıldızlar var. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah onlardan birçok şey öğrenerek kendimi daha da geliştireceğim. Forma şansı bulduğum takdirde bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon avro olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Bodrum FK kariyerinde 52 karşılaşmaya çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.