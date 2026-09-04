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Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi!

Trabzonspor'un Bodrum FK'den kadrosuna kattığı genç golcü Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sularında şehre geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 18:22
Haber: Sporx.com
Ali Hebaşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi!
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Trabzonspor, Bodrum FK forması giyen genç golcü Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekibin yeni transferi Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon'a geldi.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Trabzonspor'da çok önemli yıldızlar var. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah onlardan birçok şey öğrenerek kendimi daha da geliştireceğim. Forma şansı bulduğum takdirde bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon avro olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Bodrum FK kariyerinde 52 karşılaşmaya çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

 



Trabzonspor


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