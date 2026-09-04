Fenerbahçe'de ayrılık: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. 30 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ye imza atması bekleniyor.
Çorum FK, deneyimli savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI
Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da sağladı.
Çorum FK, deneyimli savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI
Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da sağladı.