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Fenerbahçe'de ayrılık: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 18:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık: Çağlar Söyüncü
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. 30 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ye imza atması bekleniyor.

Çorum FK, deneyimli savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI
Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 gol, 3 asist ile skor katkısı da sağladı.





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