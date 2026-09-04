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Ali Habeşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi!

Trabzonspor'un Bodrum FK'den kadrosuna kattığı genç golcü Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sularında şehre geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 19:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ali Habeşoğlu, Trabzonspor için şehre geldi!
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Habeşoğlu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum, çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum." dedi.

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

PERFORMANSI



Trabzonspor


Bodrum FK kariyerinde 52 karşılaşmaya çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

 

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