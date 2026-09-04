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Enzo Maresca'dan Enzo Fernandez itirafı!

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Chelsea'den transfer edilen Enzo Fernandez ile ilgili konuştu. Maresca, Manchester City'de bazı oyuncuların da Arjantinli futbolcunun transferini istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Enzo Maresca'dan Enzo Fernandez itirafı!
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Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Chelsea'den transfer edilen Enzo Fernandez ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Enzo Maresca, Chelsea'de birlikte çalıştığı Arjantinli orta saha oyuncusu için, "Onu çok iyi tanıyorum ve takıma neler getirebileceğini biliyorum." sözlerini sarf etti.

Enzo Fernandez ile ilgili sözlerine devam eden Maresca, "Enzo Fernandez, bir winner! Bir takıma ait olduğunuzda, Enzo Fernandez gibi winner bir oyuncunun gelmesine her zaman mutlu olursunuz. Şunu söyleyebilirim, son 4-5 günde 4-5 oyuncu onun gelip gelmeyeceğini soruyordu çünkü onu aramızda görmek istiyorlardı. Onun aramızda olması çok önemli ve bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Manchester City, 25 yaşındaki Enzo Fernandez transferi için Chelsea'ye 145 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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