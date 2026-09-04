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Gaziantep FK, Orhan Ak'ı duyurdu!

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 17:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Orhan Ak'ı duyurdu!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni teknik direktör belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."



Gaziantep FK


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