Victor Osimhen sakatlandı! İlk açıklama!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.
Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.
Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.
Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.
OSİMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA
Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.
Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. pic.twitter.com/SAcjNyKh4z https://t.co/PqxfpuEPAE
— Sporx (@sporx) September 4, 2026