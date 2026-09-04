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04 Eylül
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22:15

Victor Osimhen sakatlandı! İlk açıklama!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Başakşehir maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Osimhen, sakatlığı ile ilgili soruya cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 21:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen sakatlandı! İlk açıklama!
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Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.


OSİMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.





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