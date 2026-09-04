Galatasaray, 90'da 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-2 kazandı.
GALATASARAY, OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, maçın 17. dakikasında Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti.
Lucas Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi.
OSIMHEN SAKATLANDI
Maçın 32. dakikasında Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi. Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.
OSIMHEN'DEN SONRA LEMINA DA SAKATLANDI
İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'da ilk yarıda sorun yaşayan Mario Lemina, ikinci yarıya çıkmadı. Galatasaray'da Lemina yerine Abdülkerim Bardakcı, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
BAŞAKŞEHİR PENALTI İLE BERABERLİĞİ YAKALADI
Dakikalar 63'ü gösterirken Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Fayzullaev ile Roland Sallai arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Davinson Sanchez ve Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin ardından penaltı kararında kaldı. Başakşehir'de penaltıyı kullanan Eldor Shomurodov, 66. dakikada skoru 1-1 yaptı.
GALATASARAY, TORREIRA İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 71. dakikasında Lucas Torreira, takımını yeniden öne geçiren golü attı. Sol çaprazda topu alan Barış Alper, yanındaki Rafael Leao'yu gördü. Leao, ceza alanı yan çizgisi üzerinden şık bir hareketle tekrar Barış'a pasını gönderdi. Barış'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topta bekletmeden Jakobsla nefis bir verkaç yapan Torreira, kale alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.7
DAVINSON KENDİ KALESİNE ATTI, BAŞAKŞEHİR BERABERLİĞİ YAKALADI
Karşılaşmanın 76. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle Başakşehir skoru 2-2'ye getirdi. Başakşehir'in sağdan Skov Olsen'le kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Emin Bayram'ı aşan top, kale alanı ön çizgisi üzerindeki Davinson'un kafasına çarpıp kendi ağlarıyla buluştu.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekipte sağ kanattan Shomurodov'un içeri çevirdiği topu ön direkte Abdülkerim karşıladı. Dönen topu ceza alanının ilk metrelerinde kontrol eden Umut Bozok şut denemesinde savunmaya takıldı. Devamında boşta kalan topa kayarak hamle yapmak isteyen Umut, tabanıyla Leao'nun sağ kaval kemiğine doğru basınca doğrudan kırmızı kart gördü.
SANCHEZ'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sara, ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Kale alanı içerisinde yükselen Davinson Sanchez'in kafasını sıyıran top ağlarla buluştu.
Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi başlatıldı. Yaklaşık 5 dakika süren incelemede Davinson Sanchez'in ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.
SARA ATTI, G.SARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 90. dakikasında Galatasaray, Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle 3-2 öne geçti. Galatasaray'ın rakip ceza yayının hemen üzerinden kazandığı frikikte Sara sol ayağıyla sol alt köşeye müthiş vurdu ve kaleci Deniz'in müdahale edemediği top, direğin dibinden ağlarla buluştu.
PENALTI KARARI OFSAYTA TAKILDI!
Dakikalar 90+3'ü gösterirken Galatasaray'da Sara'nın kendi yarı alanından uzun pasıyla orta yuvarlaktan savunma arkasına sarkan Leao karşı karşıya pozisyonda şuta hazırlanırken Ba araya girdi. Boşta kalan topu önüne alan Deniz, Karbownik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda önce penaltı noktasını gösterdi, daha sonra Leao için kalkan bayrağı görüp ofsayt kararı verdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Galatasaray oldu.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve 10 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar, liderliğini korudu. 4 puanda kalan Başakşehir ise 9. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Başakşehir, Amedspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.
16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.
27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.
43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.
75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.
79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.
90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Karbownik), Emin Bayram, Opoku, Operi (Dk. 63 Kharebashvili), Skov Olsen (Dk. 82 Ba), Kaluzinski (Dk. 74 Umut Bozok), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 74 Brnic), Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Lemina (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 68 Leao), Sane (Dk. 82 Deniz Gül), Osimhen (Dk. 33 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 16 Osimhen, Dk. 71 Torreira, Dk. 90 Sara (Galatasaray), Dk. 66 Shomurodov (Penaltıdan), Dk. 76 Sanchez (Kendi kalesine) (İstanbul Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 79 Umut Bozok, Nuri Şahin (Teknik direktör-maç sonunda) (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi, Dk. 90 Kharebashvili (İstanbul Başakşehir), Dk. 63 Sallai, Dk. 66 Sanchez, Dk. 78 Leao (Galatasaray)
GALATASARAY, OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, maçın 17. dakikasında Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti.
Lucas Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi.
OSIMHEN SAKATLANDI
Maçın 32. dakikasında Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi. Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.
OSIMHEN'DEN SONRA LEMINA DA SAKATLANDI
İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'da ilk yarıda sorun yaşayan Mario Lemina, ikinci yarıya çıkmadı. Galatasaray'da Lemina yerine Abdülkerim Bardakcı, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
BAŞAKŞEHİR PENALTI İLE BERABERLİĞİ YAKALADI
Dakikalar 63'ü gösterirken Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Fayzullaev ile Roland Sallai arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Davinson Sanchez ve Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin ardından penaltı kararında kaldı. Başakşehir'de penaltıyı kullanan Eldor Shomurodov, 66. dakikada skoru 1-1 yaptı.
GALATASARAY, TORREIRA İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 71. dakikasında Lucas Torreira, takımını yeniden öne geçiren golü attı. Sol çaprazda topu alan Barış Alper, yanındaki Rafael Leao'yu gördü. Leao, ceza alanı yan çizgisi üzerinden şık bir hareketle tekrar Barış'a pasını gönderdi. Barış'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topta bekletmeden Jakobsla nefis bir verkaç yapan Torreira, kale alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.7
DAVINSON KENDİ KALESİNE ATTI, BAŞAKŞEHİR BERABERLİĞİ YAKALADI
Karşılaşmanın 76. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle Başakşehir skoru 2-2'ye getirdi. Başakşehir'in sağdan Skov Olsen'le kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Emin Bayram'ı aşan top, kale alanı ön çizgisi üzerindeki Davinson'un kafasına çarpıp kendi ağlarıyla buluştu.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekipte sağ kanattan Shomurodov'un içeri çevirdiği topu ön direkte Abdülkerim karşıladı. Dönen topu ceza alanının ilk metrelerinde kontrol eden Umut Bozok şut denemesinde savunmaya takıldı. Devamında boşta kalan topa kayarak hamle yapmak isteyen Umut, tabanıyla Leao'nun sağ kaval kemiğine doğru basınca doğrudan kırmızı kart gördü.
SANCHEZ'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sara, ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Kale alanı içerisinde yükselen Davinson Sanchez'in kafasını sıyıran top ağlarla buluştu.
Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi başlatıldı. Yaklaşık 5 dakika süren incelemede Davinson Sanchez'in ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.
SARA ATTI, G.SARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 90. dakikasında Galatasaray, Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle 3-2 öne geçti. Galatasaray'ın rakip ceza yayının hemen üzerinden kazandığı frikikte Sara sol ayağıyla sol alt köşeye müthiş vurdu ve kaleci Deniz'in müdahale edemediği top, direğin dibinden ağlarla buluştu.
PENALTI KARARI OFSAYTA TAKILDI!
Dakikalar 90+3'ü gösterirken Galatasaray'da Sara'nın kendi yarı alanından uzun pasıyla orta yuvarlaktan savunma arkasına sarkan Leao karşı karşıya pozisyonda şuta hazırlanırken Ba araya girdi. Boşta kalan topu önüne alan Deniz, Karbownik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda önce penaltı noktasını gösterdi, daha sonra Leao için kalkan bayrağı görüp ofsayt kararı verdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Galatasaray oldu.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve 10 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar, liderliğini korudu. 4 puanda kalan Başakşehir ise 9. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Başakşehir, Amedspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Batrakov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı önünden şutunda kaleci Deniz Dilmen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük buluştuğu topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Deniz'de kaldı.
16. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaptığı topla ceza yayı sağ çaprazında buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR kararıyla golü verdi: 0-1.
27. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Batrakov'a indirdi. Rus oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak Başakşehirli oyunculara geçti. Bu sırada Umut Güneş topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak isterken Sara'ya çarparak kaleye yönelen top direk dibinden auta çıktı.
43. dakikada Operi'nin ara pasıyla topla buluşan Kemen, Sanchez'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortaladı. Altıpas gerisinde bulunan Sane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Umut Güneş'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skov Olsen'in vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanatta kafayla vuran Kharebashvili, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Ceza sahası sol çaprazında topa doğru hareketlenen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesinde yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Leao'nun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktası gerisinde bulunan Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası sol çaprazındaki Jakobs ile verkaç yaptıktan sonra altıpas gerisinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.
75. dakikada Skov Olsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kharebashvili'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Başakşehir, yeniden beraberliği yakaladı. Skov Olsen'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı ters kafa vuruşunda kendi ağlarını havalandırdı: 2-2.
79. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından şut çeken Umut Bozok, Sara'dan dönen topa dokunmak isterken Leao'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
83. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde bulunan Sanchez'in kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.
90. dakikada Galatasaray, skoru 3-2 yaptı. Ceza yayı içinde frikik kullanan Sara, kalecinin kapattığı köşeye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-3.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Karbownik), Emin Bayram, Opoku, Operi (Dk. 63 Kharebashvili), Skov Olsen (Dk. 82 Ba), Kaluzinski (Dk. 74 Umut Bozok), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 74 Brnic), Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Lemina (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 68 Leao), Sane (Dk. 82 Deniz Gül), Osimhen (Dk. 33 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 16 Osimhen, Dk. 71 Torreira, Dk. 90 Sara (Galatasaray), Dk. 66 Shomurodov (Penaltıdan), Dk. 76 Sanchez (Kendi kalesine) (İstanbul Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 79 Umut Bozok, Nuri Şahin (Teknik direktör-maç sonunda) (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi, Dk. 90 Kharebashvili (İstanbul Başakşehir), Dk. 63 Sallai, Dk. 66 Sanchez, Dk. 78 Leao (Galatasaray)