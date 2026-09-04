Fenerbahçe'den Çorum'a gitti: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
YENİ TAKIMI ÇORUM FK
Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Çorum FK oldu. Çorum FK, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
YENİ TAKIMI ÇORUM FK
Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Çorum FK oldu. Çorum FK, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.