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Fenerbahçe'den Çorum'a gitti: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı. Deneyimli savunma oyuncusu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'ye imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Çorum'a gitti: Çağlar Söyüncü
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Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

YENİ TAKIMI ÇORUM FK

Fenerbahçe'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Çorum FK oldu. Çorum FK, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



 





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