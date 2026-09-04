Galatasaray'da Osimhen seriye bağladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.



Sarı-kırmızılılar, mücadelede hem VAR kararıyla gelen gol hem de Osimhen'in sakatlığı nedeniyle dikkat çeken anlar yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

GALATASARAY, VAR İNCELEMESİNDEN SONRA GOLÜ BULDU

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından 1-0 öne geçti.





Mücadelenin 16. dakikasında Victor Osimhen'in ceza yayının sağından plase şutunda top önce üst direğe, sonra yeşil zemine çarptıktan sonra kaleci Deniz Dilmen'de kaldı. Hakem Kadir Sağlam, yardımcısı Esat Sancaktar'dan herhangi bir uyarı gelmeyince pozisyonu devam ettirdi.





VAR'da yapılan incelemenin ardından meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği tespit edilerek gol verildi.





SAKATLANAN OSIMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.





Mücadelenin 21. dakikasında orta alanda Christopher Operi ile girdiği ikili mücadelede kasığından sakatlanan Osimhen, bir süre kendini denedi. Oyuna devam edemeyen Osimhen, 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.





OSIMHEN, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4. maçta da ağları havalandırmayı başardı.









Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakası ile ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, 3. haftada Göztepe'yi tek golle geçti. 27 yaşındaki santrfor, Başakşehir müsabakasının 16. dakikasında attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.





Bu sezon sarı-kırmızılı takımla dördüncü lig maçına çıkan Osimhen, gol sayısını 6'ya yükseltti.





OSIMHEN, SON 16 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen, Süper Lig'deki son 16 müsabakanın 14'ünü boş geçmedi.





Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 16. kez forma giydi. Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 14 karşılaşmada 18 kez fileleri havalandırdı.





Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asistleriyle skor katkısı verdi.



