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Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nu açıkladı!

Trabzonspor, genç santrfor Ali Habeşoğlu'nu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 23:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nu açıkladı!
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Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026-27 futbol sezonu için 16.000.000.-TL, 2027-28 futbol sezonu için 19.000.000.-TL ve 2028-29 futbol sezonu için 22.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2029-2030 futbol sezonu için 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Habeşoğlu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum, çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum." dedi.

Tercihinin hep Trabzonspor olduğunu aktaran Habeşoğlu, "Çok yıldız isim var. Çok mutluyum öncelikle. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum. Tercihim hep Trabzon oldu. O yüzden çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi şans bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Habeşoğlu, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Habeşoğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.



Trabzonspor


PERFORMANSI

Bodrum FK kariyerinde 52 karşılaşmaya çıkan Ali Habeşoğlu, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



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