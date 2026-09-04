Uğurcan Çakır'dan Şampiyonlar Ligi mesajı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak hem galibiyeti hem de Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.





"ZOR BİR MAÇTI"

Uğurcan Çakır, Başakşehir deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "Zor bir maçtı. Başakşehir iyi bir takım. Burada onlarla oynamak zor oluyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yavaş yavaş ritim buluyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor. O maçlardan da kazanarak ayrılmak istiyoruz. Bugünkü maç için herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.





"CAMİAMIZA YAKIŞIR PERFORMANS GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini zorlu karşılaşmaların beklediğini söyleyen Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Camiamıza yakışır performans göstermek istiyoruz. Geçen senenin üzerinde performans göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Zor olacak, Şampiyonlar Ligi çok zor." dedi.



