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VfB Stuttgart-FC Köln
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04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
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Galatasaray, VAR incelemesiyle golü buldu!

Galatasaray, Başakşehir maçında VAR incelemesiyle golü buldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 20:23
Haber: Sporx.com
Galatasaray, VAR incelemesiyle golü buldu!
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Galatasaray, Başakşehir deplasmanında Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı golcü, karşılaşmanın 17. dakikasında ceza yayı çevresinden kaleyi denedi. Osimhen'in şutu direkten yere çarparak oyun alanına geri döndü. Osimhen, bu pozisyonda gol itirazında bulundu.

Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı dinledikten sonra Osimhen'in pozisyonu için orta noktayı gösterdi ve Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.

OSIMHEN'DEN İNANILMAZ PERFORMANSI

Galatasaray'ın golcü yıldızı Osimhen, Başakşehir maçındaki golüyle birlikte bu sezon 4 maçta 6 gol ve 2 asiste ulaştı.





Galatasaray


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