Galatasaray, VAR incelemesiyle golü buldu!

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı golcü, karşılaşmanın 17. dakikasında ceza yayı çevresinden kaleyi denedi. Osimhen'in şutu direkten yere çarparak oyun alanına geri döndü. Osimhen, bu pozisyonda gol itirazında bulundu.
Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı dinledikten sonra Osimhen'in pozisyonu için orta noktayı gösterdi ve Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.
OSIMHEN'DEN İNANILMAZ PERFORMANSI
Galatasaray'ın golcü yıldızı Osimhen, Başakşehir maçındaki golüyle birlikte bu sezon 4 maçta 6 gol ve 2 asiste ulaştı.
Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı dinledikten sonra Osimhen'in pozisyonu için orta noktayı gösterdi ve Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.
OSIMHEN'DEN İNANILMAZ PERFORMANSI
Galatasaray'ın golcü yıldızı Osimhen, Başakşehir maçındaki golüyle birlikte bu sezon 4 maçta 6 gol ve 2 asiste ulaştı.