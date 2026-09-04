Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Galatasaray, Başakşehir maçında 83. dakikada 3. golü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu dakikada Gabriel Sara'nın ortasında Davinson Sanchez topa yükseldi ve bu top ağlara gitti.
Galatasaray'ın golü, VAR'da yaklaşık 5-6 dakika incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Gabriel Sara'nın ortasının ardından bulduğumuz gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal ediliyor." denildi.
Galatasaray'ın golü, VAR'da yaklaşık 5-6 dakika incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Gabriel Sara'nın ortasının ardından bulduğumuz gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal ediliyor." denildi.