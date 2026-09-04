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2-3
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Lyon-Auxerre
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04 Eylül
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22:15

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Galatasaray'ın Başakşehir maçında Davinson Sanchez ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 21:54
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
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Galatasaray, Başakşehir maçında 83. dakikada 3. golü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu dakikada Gabriel Sara'nın ortasında Davinson Sanchez topa yükseldi ve bu top ağlara gitti.

Galatasaray'ın golü, VAR'da yaklaşık 5-6 dakika incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Gabriel Sara'nın ortasının ardından bulduğumuz gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal ediliyor." denildi.



Galatasaray


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