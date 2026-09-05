Nihat Kahveci, Galatasaraylı yıldızı yere göğe sığdıramadı: 'Adam makine ya!'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazanırken Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu övdü. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"ADAM MAKİNE YA"
"Torreira'dan bir gol bir asist... 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor.' diyorlar Torreira'sız olmaz demiyor muyum ben burada. Düşsün biraz. Abdülkerim'le yarışıyor en çok dakikayı kim alacak 5. sezonla beraber diye. Adam makine ya!"
"ADAM MAKİNE YA"
"Torreira'dan bir gol bir asist... 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor.' diyorlar Torreira'sız olmaz demiyor muyum ben burada. Düşsün biraz. Abdülkerim'le yarışıyor en çok dakikayı kim alacak 5. sezonla beraber diye. Adam makine ya!"