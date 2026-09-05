Galatasaray'dan Başakşehir'e müthiş seri

Galatasaray, Başakşehir karşısında son 9 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 9. kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 24 kez havalandırırken sadece 5 gol yedi.
GALATASARAY 9 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğu son 9 müsabakada yenilmedi.
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 9. deplasman maçından 6. galibiyetini aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
GALATASARAY 9 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğu son 9 müsabakada yenilmedi.
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 9. deplasman maçından 6. galibiyetini aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.