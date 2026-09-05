04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-2
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-0
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-2
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

Galatasaray'dan Başakşehir'e müthiş seri

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı üstünlüğünü sürdürdü. Rakibini üst üste 9. kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanındaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Başakşehir'e müthiş seri
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Galatasaray, Başakşehir karşısında son 9 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 9. kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 24 kez havalandırırken sadece 5 gol yedi.

GALATASARAY 9 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Başakşehir'e konuk olduğu son 9 müsabakada yenilmedi.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 9. deplasman maçından 6. galibiyetini aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



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