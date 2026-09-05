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0-1
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Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Tatjana Maria ile birlikte ABD Açık'ta çift kadınlarda rakiplerini 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile Ekaterina Alexandrova-Talia Gibson çiftini 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Maria-Sönmez çifti, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Anna Danilina-Ana Krunic ikilisiyle karşılaşacak.

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