Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile Ekaterina Alexandrova-Talia Gibson çiftini 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Maria-Sönmez çifti, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Anna Danilina-Ana Krunic ikilisiyle karşılaşacak.
Maria-Sönmez çifti, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Anna Danilina-Ana Krunic ikilisiyle karşılaşacak.