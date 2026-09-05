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Göztepe, İngiliz futbolcu Anjorin'i transfer etti

Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncu Faustino Adebola Rasheed Anjorin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, İngiliz futbolcu Anjorin'i transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncu Faustino Adebola Rasheed Anjorin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'in, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Torino FC ile anlaşmaya varmıştır. 23 Kasım 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Tino Anjorin, kariyerinde Chelsea FC, Lokomotiv Moskova, Huddersfield Town, Portsmouth FC, Empoli FC ve Torino FC formalarını giydi." denildi.

Açıklamada, Anjorin'in, milli takımın farklı yaş gruplarında forma giydiği de aktarıldı.





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