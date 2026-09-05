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2-2
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0-1
04 Eylül
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Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

Türkiye'de 2026-27 sezonu futbol yaz transfer dönemi sona ererken, ara transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolda 'yaz transfer dönemi' sona erdi
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Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.

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