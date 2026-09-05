Futbolda 'yaz transfer dönemi' sona erdi

Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
TÜRKİYE'DE YAPILAN TÜM TRANSFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!