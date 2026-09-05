Iğdır FK, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Alagöz Holding Iğdır FK, Serdar Gürler'i transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.