Türk takımlarından transfere dev yatırım! Ödenen bonservis belli oldu

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından FIFA transfer raporu yayınladı. 2026 Yılı Ortası raporuna göre Türk kulüpleri, dünya genelinde en çok oyuncu alımı yapan 9. ülke oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 262 FUTBOLCUYA 514 MİLYON DOLAR
Türk kulüpleri 262 futbolcuyu bünyesine kattı ve bu isimler için toplamda 514 milyon dolarla dünya genelinde 6. oldu. Giden oyuncu sayısının 169 olduğu Türkiye için bu futbolculardan elde edilen gelir 153 milyon dolar olarak hesaplandı.
EN PAHALI ENZO FERNANDEZ
Gelen transferlerin geçen yılın aynı dönemine göre artışı %17 seviyesinde gerçekleşti. Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon euroya giderek en pahalı geçişi yapan Enzo Fernandez'in transferini de barındıran İngiliz kulüpleri 512 oyuncu için sarf ettiği 3.02 milyar dolarla transfere en çok para harcayan ülkeyi oluşturdu.
İTALYA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
596 futbolcu ile yollarını ayıran Ada ekipleri 1.43 milyar dolarlık gelir elde etti. İtalyan kulüpleri 330 transferde 1.1 milyar dolarla en çok parayı harcayan ikinci ülkeyi oluşturdular. Çizme ekiplerinin bünyesinden 399 isim koptu ve kulüplerine kazandırdığı meblağ 593 milyon dolara ulaştı. İspanya'da 466 futbolcunun alınmasında 940 milyon dolar gözden çıkarıldı, giden 571 oyuncudan 773 milyon dolar kasaya girdi.
ALMANYA VE FRANSA KARA GEÇTİ
Almanya ve Fransa'da gelirler giderleri geçti. Alman takımları 373 oyuncuya 904 milyon dolar harcadı, 452 isimden 1.02 milyar dolar elde etti. Fransa'da 383 isme 641 milyon dolar akıtıldı, 467 futbolcudan 1.7 milyar dolar alındı. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası, transferde hareketliliğe sebep oldu. Turnuvada yer alan 267 futbolcunun toplam transfer değeri 3,3 milyar doların üzerine çıktı.
Türk kulüpleri 262 futbolcuyu bünyesine kattı ve bu isimler için toplamda 514 milyon dolarla dünya genelinde 6. oldu. Giden oyuncu sayısının 169 olduğu Türkiye için bu futbolculardan elde edilen gelir 153 milyon dolar olarak hesaplandı.
EN PAHALI ENZO FERNANDEZ
Gelen transferlerin geçen yılın aynı dönemine göre artışı %17 seviyesinde gerçekleşti. Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon euroya giderek en pahalı geçişi yapan Enzo Fernandez'in transferini de barındıran İngiliz kulüpleri 512 oyuncu için sarf ettiği 3.02 milyar dolarla transfere en çok para harcayan ülkeyi oluşturdu.
İTALYA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ
596 futbolcu ile yollarını ayıran Ada ekipleri 1.43 milyar dolarlık gelir elde etti. İtalyan kulüpleri 330 transferde 1.1 milyar dolarla en çok parayı harcayan ikinci ülkeyi oluşturdular. Çizme ekiplerinin bünyesinden 399 isim koptu ve kulüplerine kazandırdığı meblağ 593 milyon dolara ulaştı. İspanya'da 466 futbolcunun alınmasında 940 milyon dolar gözden çıkarıldı, giden 571 oyuncudan 773 milyon dolar kasaya girdi.
ALMANYA VE FRANSA KARA GEÇTİ
Almanya ve Fransa'da gelirler giderleri geçti. Alman takımları 373 oyuncuya 904 milyon dolar harcadı, 452 isimden 1.02 milyar dolar elde etti. Fransa'da 383 isme 641 milyon dolar akıtıldı, 467 futbolcudan 1.7 milyar dolar alındı. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası, transferde hareketliliğe sebep oldu. Turnuvada yer alan 267 futbolcunun toplam transfer değeri 3,3 milyar doların üzerine çıktı.