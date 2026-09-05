Kocaelispor, Samsunspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sezona Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan yeşil-siyahlılar, ligin 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e, 3. haftada da Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetlerle puanını 6 yaptı.
Körfez ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Jovanovic ve Petkovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Sezona Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan yeşil-siyahlılar, ligin 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e, 3. haftada da Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetlerle puanını 6 yaptı.
Körfez ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Jovanovic ve Petkovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.