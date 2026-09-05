Eyüpspor, Çorum FK deplasmanına gidiyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çalacak.
Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Eflatun-sarılı ekip, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla 14. sırada haftaya başladı.
Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda yaptığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan topladı ve 16. sırada kendisine yer buldu.
Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Eflatun-sarılı ekip, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla 14. sırada haftaya başladı.
Çorum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda yaptığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan topladı ve 16. sırada kendisine yer buldu.