Fenerbahçe, bu sezon transferde farklı bir yol izledi

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
5-041'
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
1-013'
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
1-011'
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
0-013'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-014'
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
1-012'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
0-042'
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
0-010'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Fenerbahçe, bu sezon transferde farklı bir yol izledi

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda transfer sayısını azaltarak ihtiyaç odaklı ve daha seçici bir politika izledi, kadro istikrarını korurken Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 15:51
Haber: AA
Fenerbahçe, bu sezon transferde farklı bir yol izledi
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde ezber bozan bir transfer politikası izledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen yıllarda yaptığı çok sayıda takviyeyle kadrosunu sürekli yenileyen ancak aradığı istikrar ve başarıya ulaşamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon transferde daha farklı ve seçici bir politika benimsedi.

Transfer dönemlerinde son yıllarda yalnızca yeni oyuncuların katılımıyla değil, kadrodaki büyük değişimlerle de gündeme gelen Fenerbahçe, bu sezon ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yaparak kadro istikrarını korumayı seçti.

Fenerbahçe'de yapılan hamleler, teknik heyetin oyun planı ve kadronun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenirken, bu sezon transfer dönemi bir "yeniden yapılanma" fırsatından ziyade eksikleri tamamlama süreci olarak değerlendirildi.

Uzun süredir aranan kadro istikrarı için transfer politikasında önemli bir değişime giden sarı-lacivertli yönetim, ihtiyaç dışı hamlelerden uzak durarak daha kontrollü bir transfer harekatını tercih etti.

Kadronun ihtiyaç analizi yapılırken her bölgeye alternatif oluşturmak yerine, takımın oyun yapısına doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular tercih edildi.

- Son 8 yıla göre yaz transferi büyük ölçüde azaldı





Fenerbahçe, benimsediği yeni politika kapsamında transfer oranını büyük ölçüde azalttı.

Sarı-lacivertli takım, son 8 yıl baz alındığında yaz transfer döneminde sezon başına ortalama 12 transfer gerçekleştirirken, bu sezon transfer sayısını 5'te tuttu.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde 2018-2019'da 11, 2019-2020'de 13, 2020-2021'de 18, 2021-2022'de 9, 2022-2023 ve 2023-2024'te 13'er, 2024-2025'te 8 ve 2025-2026'da 9 transfere imza atmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu transfer dönemini ise 5 transferle kapattı.

- İhtiyaca göre transfer

Fenerbahçe'de bu sezon kalabalık kadro yerine ihtiyaca göre şekillenen bir takım oluşturuldu.

Sarı-lacivertliler transferde önceliği, geçtiğimiz sezon eksik görülen bölgelere takviye yapmaya verdi.

Özellikle santrfor bölgesindeki eksiklik nedeniyle bu pozisyona yoğunlaşan Fenerbahçe yönetimi, kanat ve savunmaya da transfer gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı 5 transferden 3'ü bu sezon doğrudan ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de görev alan yeni transferlerinden Nathan Ake tüm müsabakalarda oynarken, Mason Greenwood ve Vedat Muric ise skor katkısıyla beğeni topladı.

Dünyaca ünlü Romelu Lukaku'yu santforda rekabete sokan Fenerbahçe, geleceğe yönelik transferi ise stoperde Kojo Oppong ile gerçekleştirdi.

- Nicelik yerine nitelik ön plana çıktı

Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer politikası değerlendirildiğinde dikkati çeken en önemli noktalardan biri, oyuncu sayısındaki fazlalık oldu.

Bu sezon Avusturya kampına 36 oyuncuyla giden sarı-lacivertliler, kalabalık kadrosunu düşürmek amacıyla ciddi çalışma gerçekleştirdi.

Teknik heyetin oyun planı doğrultusunda belirlenen bölgeler için transfer çalışmaları yürütülürken, alternatif oluşturmak adına transfer yapma anlayışından mümkün olduğunca uzak duruldu.

Bu da Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer dönemlerinden farklı bir görüntü ortaya koymasını sağladı.

Bu sezon Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muric, Romelu Lukaku ve Kojo Oppong'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif, Fred Rodrigues, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Omar Fayed, Diego Carlos ve Anthony Musaba ile yollarını ayırdı.

- 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girildi

Fenerbahçe, transferlerinin de katkısıyla 18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

Devler Ligi'ne katılarak önemli bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, yeni sezonda sportif başarıyı ekonomik kazanımla da destekledi. 

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