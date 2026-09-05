Lazio, Diogo Leite için anlaşmaya vardı!

Lazio, savunma hattını güçlendirmek için Diogo Leite transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre İtalyan ekibi, Union Berlin ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Portekizli stoperle 3 yıllık anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
27 yaşındaki savunmacı, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almıştı. Siyah-beyazlıların savunma takviyesi için değerlendirdiği isimlerden biri olan Diogo Leite'nin yeni adresi ise Lazio oldu.
1 YILLIK UZATMA OPSİYONU
Lazio ile Diogo Leite arasındaki anlaşmanın 3 yılın yanı sıra 1 yıllık uzatma opsiyonu içerdiği belirtildi.
Union Berlin'den ayrılarak serbest kalan Leite, kariyerine Serie A'da devam edecek.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre İtalyan ekibi, Union Berlin ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Portekizli stoperle 3 yıllık anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
27 yaşındaki savunmacı, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almıştı. Siyah-beyazlıların savunma takviyesi için değerlendirdiği isimlerden biri olan Diogo Leite'nin yeni adresi ise Lazio oldu.
1 YILLIK UZATMA OPSİYONU
Lazio ile Diogo Leite arasındaki anlaşmanın 3 yılın yanı sıra 1 yıllık uzatma opsiyonu içerdiği belirtildi.
Union Berlin'den ayrılarak serbest kalan Leite, kariyerine Serie A'da devam edecek.