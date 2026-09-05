Denizli Basket'te kombineler satışta

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
0-126'
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
1-1DA
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
1-0DA
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
3-1DA
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
0-2DA
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
16:30
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
0-026'
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
1-026'
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
3-026'
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Denizli Basket'te kombineler satışta

Denizli Basket'te yeni sezon arifesinde kombine biletler satışa çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli Basket'te kombineler satışta
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Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Denizli Basket'te yeni sezon arifesinde kombine biletler satışa çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak kombineler 4 bin-30 bin TL, saha içi koltuklar 30 bin-105 bin TL, localar ise 300 bin ile 600 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Sezon öncesi Antalya'da katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup'taki ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 88-84 mağlup eden Denizli temsilcisi ikinci maçta ise Çayırova Belediyespor'a 69-66 yenildi.

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