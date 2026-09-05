Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Denizli Basket'te yeni sezon arifesinde kombine biletler satışa çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak kombineler 4 bin-30 bin TL, saha içi koltuklar 30 bin-105 bin TL, localar ise 300 bin ile 600 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Sezon öncesi Antalya'da katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup'taki ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 88-84 mağlup eden Denizli temsilcisi ikinci maçta ise Çayırova Belediyespor'a 69-66 yenildi.
Denizli Basket'te kombineler satışta
Denizli Basket'te yeni sezon arifesinde kombine biletler satışa çıktı.
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