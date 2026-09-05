Çaykur Rizespor'da hedef Alanyaspor galibiyeti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü sahalarında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Uçar, Çaykur Didi Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un çok saygı duyduğu bir takım olduğunu belirtti.
Uçar, Alanyaspor'un yaklaşık 1,5 yıldır görevde olan teknik direktör Joao Pereira ile geliştirdiği bir oyun anlayışı olduğunu dile getirdi.
Organize ve net planları olan bir takıma karşı oynayacaklarını anlatan Uçar, "İç saha, dış saha ayırt etmeksizin, kendi adımıza ne söylüyorsak, onlar da aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Baktığınızda ligin her takımına zorluk çıkarabilecek bir takım. Bu sezonun belki de formda takımlarından Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup etmiş, Gaziantep'ten puan almış bir takım. Geçen hafta da puan alabilirdi. Son dakika şanssız bir golle kaybettiler." dedi.
Tecrübeli teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, "Burası bizim evimiz. Biz evimizde kimseye kaybetmek istemiyoruz. Geçen maçta iç sahada kaybettiğimiz puanları, deplasman galibiyetiyle her ne kadar kısmen telafi etmiş gibi gözüksek de evdeki mağlubiyetlerin telafisi yine evde olabiliyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da istiyor, bizler de çok istiyoruz. Zor geçecek bir maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
"İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum"
Transfer sürecinin istediklerini gibi geçtiğinin altını çizen Uçar, eksik gördükleri noktaları güçlendirdiklerini ifade etti.
Zamanla yeni transferlerin takıma çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genel olarak baktığımızda daha gençleşen bir Rizespor ve bunların hepsinin bir plan dahilinde yapıldığını net söyleyebiliriz. Evet, biz Rizespor olarak geçen seneyi 8'inci bitirdik. Ciddi hedeflerimiz var. Geçen seneki başarıyı tekrar etmek ya da üstüne çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan yarışacağız ama bir yandan da bizler her ne kadar profesyonel de olsak kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da düşünerek transferlerimizi tamamladık. Yaş ortalamamıza baktığımızda, bugün itibarıyla 25-25,5'a düşen bir Rizespor var. Bunun da profesyonel anlamda ve kulübün geleceği anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum."
Recep Uçar, "Kendi arzu ettiğim pozisyonların hemen hemen hepsine transfer yaptık. Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Bu transferlerle ve mevcut oyuncularımızla beraber iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum, inanıyorum da." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor maçıyla beraber bütün taraftarlarından ve camiadan bir isteği olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:
"Samsun maçında bizler için harika bir ortam hazırladılar, bir ambiyans oluşturdular ve sonuna kadar destek verdiler. Aynı desteği, aynı kalabalığı inşallah Alanyaspor maçında da görmek istiyoruz. O şekilde olduğu sürece de evimizde inanın kazanmayı, oyuncularım, teknik ekibimiz ve biliyorum ki ülke genelindeki bütün Rize taraftarları çok istiyor. İnşallah gerek bu maçta buraya gelenleri gerek ülke genelinde seyreden bütün Rizesporluları oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçta mutlu etmek istiyoruz."
Uçar, Alanyaspor'un yaklaşık 1,5 yıldır görevde olan teknik direktör Joao Pereira ile geliştirdiği bir oyun anlayışı olduğunu dile getirdi.
Organize ve net planları olan bir takıma karşı oynayacaklarını anlatan Uçar, "İç saha, dış saha ayırt etmeksizin, kendi adımıza ne söylüyorsak, onlar da aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Baktığınızda ligin her takımına zorluk çıkarabilecek bir takım. Bu sezonun belki de formda takımlarından Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup etmiş, Gaziantep'ten puan almış bir takım. Geçen hafta da puan alabilirdi. Son dakika şanssız bir golle kaybettiler." dedi.
Tecrübeli teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, "Burası bizim evimiz. Biz evimizde kimseye kaybetmek istemiyoruz. Geçen maçta iç sahada kaybettiğimiz puanları, deplasman galibiyetiyle her ne kadar kısmen telafi etmiş gibi gözüksek de evdeki mağlubiyetlerin telafisi yine evde olabiliyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da istiyor, bizler de çok istiyoruz. Zor geçecek bir maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
"İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum"
Transfer sürecinin istediklerini gibi geçtiğinin altını çizen Uçar, eksik gördükleri noktaları güçlendirdiklerini ifade etti.
Zamanla yeni transferlerin takıma çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genel olarak baktığımızda daha gençleşen bir Rizespor ve bunların hepsinin bir plan dahilinde yapıldığını net söyleyebiliriz. Evet, biz Rizespor olarak geçen seneyi 8'inci bitirdik. Ciddi hedeflerimiz var. Geçen seneki başarıyı tekrar etmek ya da üstüne çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan yarışacağız ama bir yandan da bizler her ne kadar profesyonel de olsak kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da düşünerek transferlerimizi tamamladık. Yaş ortalamamıza baktığımızda, bugün itibarıyla 25-25,5'a düşen bir Rizespor var. Bunun da profesyonel anlamda ve kulübün geleceği anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum."
Recep Uçar, "Kendi arzu ettiğim pozisyonların hemen hemen hepsine transfer yaptık. Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Bu transferlerle ve mevcut oyuncularımızla beraber iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum, inanıyorum da." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor maçıyla beraber bütün taraftarlarından ve camiadan bir isteği olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:
"Samsun maçında bizler için harika bir ortam hazırladılar, bir ambiyans oluşturdular ve sonuna kadar destek verdiler. Aynı desteği, aynı kalabalığı inşallah Alanyaspor maçında da görmek istiyoruz. O şekilde olduğu sürece de evimizde inanın kazanmayı, oyuncularım, teknik ekibimiz ve biliyorum ki ülke genelindeki bütün Rize taraftarları çok istiyor. İnşallah gerek bu maçta buraya gelenleri gerek ülke genelinde seyreden bütün Rizesporluları oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçta mutlu etmek istiyoruz."