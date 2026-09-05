Çaykur Rizespor'da hedef Alanyaspor galibiyeti

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
5-041'
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
1-013'
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
1-011'
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
0-013'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-014'
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
1-012'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
0-042'
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
0-010'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Çaykur Rizespor'da hedef Alanyaspor galibiyeti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor karşısında kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirterek, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 15:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'da hedef Alanyaspor galibiyeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü sahalarında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Uçar, Çaykur Didi Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un çok saygı duyduğu bir takım olduğunu belirtti.

Uçar, Alanyaspor'un yaklaşık 1,5 yıldır görevde olan teknik direktör Joao Pereira ile geliştirdiği bir oyun anlayışı olduğunu dile getirdi.

Organize ve net planları olan bir takıma karşı oynayacaklarını anlatan Uçar, "İç saha, dış saha ayırt etmeksizin, kendi adımıza ne söylüyorsak, onlar da aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Baktığınızda ligin her takımına zorluk çıkarabilecek bir takım. Bu sezonun belki de formda takımlarından Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup etmiş, Gaziantep'ten puan almış bir takım. Geçen hafta da puan alabilirdi. Son dakika şanssız bir golle kaybettiler." dedi.

Tecrübeli teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, "Burası bizim evimiz. Biz evimizde kimseye kaybetmek istemiyoruz. Geçen maçta iç sahada kaybettiğimiz puanları, deplasman galibiyetiyle her ne kadar kısmen telafi etmiş gibi gözüksek de evdeki mağlubiyetlerin telafisi yine evde olabiliyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da istiyor, bizler de çok istiyoruz. Zor geçecek bir maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum"

Transfer sürecinin istediklerini gibi geçtiğinin altını çizen Uçar, eksik gördükleri noktaları güçlendirdiklerini ifade etti.



Rizespor


Zamanla yeni transferlerin takıma çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak baktığımızda daha gençleşen bir Rizespor ve bunların hepsinin bir plan dahilinde yapıldığını net söyleyebiliriz. Evet, biz Rizespor olarak geçen seneyi 8'inci bitirdik. Ciddi hedeflerimiz var. Geçen seneki başarıyı tekrar etmek ya da üstüne çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan yarışacağız ama bir yandan da bizler her ne kadar profesyonel de olsak kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da düşünerek transferlerimizi tamamladık. Yaş ortalamamıza baktığımızda, bugün itibarıyla 25-25,5'a düşen bir Rizespor var. Bunun da profesyonel anlamda ve kulübün geleceği anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum."

Recep Uçar, "Kendi arzu ettiğim pozisyonların hemen hemen hepsine transfer yaptık. Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Bu transferlerle ve mevcut oyuncularımızla beraber iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum, inanıyorum da." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçıyla beraber bütün taraftarlarından ve camiadan bir isteği olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Samsun maçında bizler için harika bir ortam hazırladılar, bir ambiyans oluşturdular ve sonuna kadar destek verdiler. Aynı desteği, aynı kalabalığı inşallah Alanyaspor maçında da görmek istiyoruz. O şekilde olduğu sürece de evimizde inanın kazanmayı, oyuncularım, teknik ekibimiz ve biliyorum ki ülke genelindeki bütün Rize taraftarları çok istiyor. İnşallah gerek bu maçta buraya gelenleri gerek ülke genelinde seyreden bütün Rizesporluları oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçta mutlu etmek istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.