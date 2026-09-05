Can Öncü, Fransa'da zirveye çıktı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk yarışını birinci tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 19 turluk ilk yarış, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.
Can Öncü, Magny-Cours'daki ikinci yarışta da piste çıkacak. Yarış, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.
Can Öncü, Magny-Cours'daki ikinci yarışta da piste çıkacak. Yarış, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak.