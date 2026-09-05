CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Müsabaka, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (2.SET)
TÜRKİYE: 0
SIRBİSTAN: 0
1.SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
SIRBİSTAN: 20
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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CANLI TAKİP (2.SET)
TÜRKİYE: 0
SIRBİSTAN: 0
1.SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
SIRBİSTAN: 20
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!