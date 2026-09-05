Tour of İstanbul'da üçüncü etap Daniil Pronskiy'nin

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışında üçüncü etabın kazananı, Kazak sporcu Daniil Pronskiy oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tarihi yarımadada altı turdan oluşan 86.2 kilometrelik Fatih-Fatih etabında, 16 takımdan 95 bisikletçi yarıştı.
Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy'nin zirveye çıktığı etapta Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton ise üçüncü oldu.
Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, dördüncü günde 7,5 kilometrelik Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilecek Bireysel Zamana Karşı etabıyla tamamlanacak.
Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy'nin zirveye çıktığı etapta Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton ise üçüncü oldu.
Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, dördüncü günde 7,5 kilometrelik Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilecek Bireysel Zamana Karşı etabıyla tamamlanacak.