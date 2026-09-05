Monaco, Filipe Luis ile sezona iyi başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yeni teknik direktörü Filipe Luis ile sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Monaco, sezonun ilk 3 haftasında Le Havre, Marsilya ve PSG maçlarını kazanarak 3 haftada 9 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Filipe Luis'in takımı Monaco, ligin bir sonraki haftasında Strasbourg ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Filipe Luis'in takımı Monaco, ligin bir sonraki haftasında Strasbourg ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.